Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf frischer Tat gestellt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag konnten zwei 13-jährige Jungen in der Clausstraße in Eisenberg durch einen Zeugen auf frischer Tat gestellt werden. Die Kinder waren auf das umfriedete Grundstück eingedrungen und beschädigten dort mittels aufgefundener Gegenstände einen Wohnwagen und die Kühlwaren eines Verkaufswagens. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell