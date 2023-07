Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit -7- verletzten Personen

Gersfeld / Rhön (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Samstagnachmittag (22.07.) kam es gegen 16.10 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 279, Bereich Gersfeld-Rodenbach, in Höhe der sogenannten "Schwendenschanze": Zwei Pkw mit insgesamt -7- Insassen kollidierten, wobei alle Personen verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die -7- Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B 279 war im Rahmen der Unfallaufnahme und Rettungs-, Bergungsarbeiten bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt, da auch Betriebsstoffe ausliefen. Weitere Details zum Unfallhergang, der Ursache, den Sachschäden etc. sind aktuell noch nicht bekannt und werden unaufgefordert nachberichtet, sobald belastbare Informationen vorliegen.

Führungs- und Lagedienst der Polizei Osthessen in Fulda, Messner, PHK

