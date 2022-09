Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalldiebe in Firma

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge stellte am heutigen Morgen gegen 8.45 Uhr fest, dass auf einem ehemaligen Betriebsgelände in der Erfurter Straße eingebrochen wurde und informierte die Polizei. Unbekannte hatten sich unerlaubt Zutritt zu dem Gelände verschafft und eine Garage aufgebrochen. In einem weiteren Gebäude durchbrachen sie eine Gipskartonwand und brachen mehrere Sicherungskästen auf, aus welchen sie geringe Mengen Kupfer entwendeten. Hinweise zum Täter und zur genauen Tatzeit liegen aktuell nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

