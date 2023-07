POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

3 Leichtverletzte nach Verkehrsunfall/Gesamtsachschaden in Höhe von 7000,- Euro -------------------------------------------------- --------------------------------------

3 leichtverletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 21.07.2023, gg. 14.15 Uhr in Fuldas in der Frankfurter Straße in Höhe Hausnr. 71.

Eine 43-jährige Frau aus Neuhof befuhr mit ihrem PKW, einem VW Golf, die Frankfurter Straße aus Fahrtrichtung Bronnzeller Str. kommend in Fahrtrichtung stadteinwärts. Hinter ihrem Fahrzeug befand sich ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf mit seinem PKW, einem Renault Megane, und wiederum dahinter ein 18-jähriger Mann aus Kalbach mit seinem PKW, einem Opel Astra.

In der Frankfurter Str. in Höhe der Hausnr. 71 musste die 43-Jährige Fahrerin und auch der 63-jährige Fahrer jeweils ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt zum Halten bringen. Der 18-jährige junge Mann erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW des 63-jährigen auf welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den PKW der 43-Jährigen geschoben wurde.

Durch den Verkehrsunfall wurde die Mitfahrerin des 18-jährigen Unfallverursachers, eine 17-Jährige junge Frau aus Fulda, die Mitfahrerin aus dem PKW des 63-Jährigen, eine 42-jährige Frau ebenfalls aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammend und auch die 43-jährige Fahrerin des VW-Golf, leichtverletzt. Alle Leichtverletzten begaben sich vorsorglich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus bzw. in sonstige ärztliche Behandlung.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamtshöhe von 7000,- Euro.

Fahrradfahrer leichtverletzt/ 1500,- Euro Gesamtsachschaden ------------------------------------------------------------------------------ Ein leichtverletzter Fahrradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 21.07.2023, gg. 08.20 Uhr in Fulda in der Pacelliallee Ecke Dr. Dietz Straße

Eine 26-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem VW Golf, die Pacelliallee aus Fahrtrichtung Künzeller Straße in Fahrtrichtung Dr. Dietz Straße, wo sie im dortigen Kreuzungsbereich nach links in diese einbiegen wollte.

Die Pacelliallee aus Fahrtrichtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Dr.-Dietz-Straße befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer, aus Petersberg stammend, der den Kreuzungsbereich der Dr. Dietz Straße in Fahrtrichtung Künzeller Straße überqueren wollte.

Hierbei bemerkte er den PKW der 26-jährigen vermutlich zu spät, als diese ihren Abbiegevorgang bereits beendet hatte und anhalten musste um bevorrechtigte Fußgänger, die die Fahrbahn der Dr. Dietz Straße an dortiger Lichtzeichenanlage überquerten, passieren zu lassen.

Beim Abbremsmanöver kam der Fahrradfahrer aufgrund der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stieß dabei gegen das Heck des VW-Golf. Im weiteren Verlauf stürzte er zu Boden, wobei er glücklicherweise nur leichtverletzt wurde. Die 26-Jährige Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Am PKW und auch an dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden in einer Gesamthöhe von 1500,- Euro.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

