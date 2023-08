Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Diebstahl von Baustelle- Hinweise erbeten (01./02.08.2023)

Spaichingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, von einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße Baumaschinen in Höhe beinahe 13.000 Euro gestohlen. Die Täter nahmen aus dem Neubau eine Rüttelplatte der Marke Bomag, einen Grabenstampfer der Marke Wacker, eine Motorflex der Marke Husqvarna, einen Bohrhammer der Marke Hilti im roten Koffer und ein Laserstativ mit. Die Rüttelplatte dürfte in Anbetracht des hohen Gewichtes (600 Kilogramm) von den Tätern mit einem Radlader abtransportiert worden sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

