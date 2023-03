Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hohe vierstellige Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Für nicht einmal zwei Stunden verließen am Donnerstagnachmittag Bewohner eines Einfamilienhauses in Bad Klosterlausnitz ihre vier Wände, doch dieses Zeitfenster reichte den Einbrechern schon aus. Durch die an das Haus angrenzende Garage gelangten die Unbekannten in das Gebäudeinnere in der Erich-Weinert-Straße. Augenscheinlich in allen Räumen wurden sodann nach Beute gesucht und schlussendlich auch gefunden. Diese hat einen hohen vierstelligen Wert. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Nach der umfangreichen Tatortarbeit hat die Kripo Jena die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche am späten Nachmittag bzw. frühen Abend auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich festgestellt haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder gar den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Jena unter 03641 81 2464 oder per Mail KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

