POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Kanarienvögel und Zebrafinken gestohlen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte aus einer Voliere in einem Garten an der Schubertstraße in Waldniel zehn Vögel entwendet. Nachdem am Mittwochabend gegen 18 Uhr alles in Ordnung gewesen war, stellte der 74-jährige Eigentümer am Donnerstag gegen 9 Uhr den Diebstahl fest. Ihm fehlen sechs Kanarienvögel und vier Zebrafinken. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schubertstraße gemacht, oder wem sind seit Donnerstagmorgen Kanarienvögel oder Zebrafinken zum Kauf angeboten worden? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (359)

