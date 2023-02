POL-GT: Einbrecher hebeln Terrassentür auf und flüchten vor Zeugen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am vergangenen Wochenende (11.02. bis 12.02.) wurden an insgesamt drei geparkten Autos an der Ohmstraße Fahrzeugreifen zerstochen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Transporter, einen Toyota Yaris und einen Opel Meriva. Sie standen am Straßenrand zwischen dem Gaußweg und dem Hertzweg. Der Tatzeitraum liegt zwischen ...

mehr