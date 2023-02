Polizei Gütersloh

POL-GT: Großbrand in Rheda-Wiedenbrück - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Gütersloh Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Samstagabend (11.02., 20.37 Uhr) meldeten Zeugen ein Feuer in einer Firmenhalle am Georg-Nolte Weg. Die zunächst brennende Halle ist Teil eines dreiteiligen Gebäudeskomplexes am Georg-Nolte Weg und der Boßfelder Straße. Das Feuer griff anschließend auf die beiden weiteren Hallen über. Zudem brannten unter anderem Abwasserkanäle in der unmittelbaren Umgebung. Aus gefahrenabwehrenden Gründen mussten Anwohner angrenzender Wohnhäuser am Boßfelder Weg ihre Häuser verlassen. Aufgrund der immensen Flammen- und Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in der Umgebung angewiesen, Fenster und Türen zu schließen. Zudem wurde der angrenzende Bahnverkehr in der Umgebung bis Sonntagmittag teilweise gesperrt. Die Feuerwehr war mit starken Kräften die gesamte Nacht im Einsatz. Mit den Nachlöscharbeiten dauerten die Löscharbeiten den gesamten Sonntag (12.02.) an. Kleinere Nachlöscharbeiten fanden noch am Montag statt. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser konnte verhindert werden.

Die Ermittlungen zu der Brandursache wurden noch in der Brandnacht unter Führung der Staatsanwaltschaft Bielefeld durch die Kreispolizeibehörde Gütersloh übernommen. Im Zuge intensiver Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung und ein dringender Tatverdacht gegen einen Mann aus Rheda-Wiedenbrück. Der Heranwachsende wurde am Sonntag vorläufig festgenommen und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Weitere Angaben dazu und zu dem Ermittlungsstand können derzeit nicht gemacht werden.

Ersten Schätzungen nach entstand Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Hinweise zu dem Feuer geben? Wer hat in der Nacht oder rund um den Ausbruch des Feuers verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh rund um die Uhr unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

