Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Schockanruf - Frau um ihren Schmuck gebracht

Viersen (ots)

Am Donnerstagabend erhielt eine 86-jährige Viersenerin den Anruf eines Mannes, der ihr eröffnete, ihre Enkelin habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Mutter und ihr Kind schwer verletzt worden seien. Es sei nun eine Kaution erforderlich, ansonsten müsse die Enkelin für neun Jahre ins Gefängnis. Im Hintergrund hörte sie eine weibliche Stimme, die sie für die ihrer Enkelin hielt. Statt Geld werde auch Schmuck akzeptiert, deshalb solle sie ihren Schmuck zusammenpacken und einer Frau übergeben, die ihn abholen würde. Die 86-Jährige packte Schmuck mit einem mittleren fünfstelligen Wert in eine Schatulle und übergab diese an der Haustür an eine Frau. Diese beschreibt sie als etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß und schlank. Die dunklen Haare seien streng nach hinten gekämmt gewesen. Die wenigen Worte, die die Frau gesprochen haben, seien in akzeptfreiem Deutsch gewesen. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat im Innenstadtbereich von Viersen am Donnerstagnachmittag und -abend vor 21 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht. Ist diese Frau jemandem aufgefallen? Eventuell im Zusammenhang mit einem Auto, bei dem sie aus- oder einstieg? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (358)

