POL-EL: Meppen - Fanbrief SV Meppen gegen Rot-Weiss Essen

Walchum (ots) - Dienstagabend ist es zwischen 21:30 Uhr und 22:32 Uhr im Pottweg in Walchum zu einem Einbruch in einem Kieswerk gekommen. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in eine Lagerhalle. Beute machten die Täter nicht. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer: 04961-9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

