Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zeitschrift in Kirche angezündet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, versuchten bislang unbekannte Täter, im Zeitraum von 25.06.2023 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in einer Kirche in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim, eine Zeitschrift in Brand zu setzen. Auf die Zeitschrift hatten diese eine kleine Teelichtkerze gestellt. Glücklicherweise verglimmte die Zeitschrift nur und das Plastik-Teelicht verschmorte leicht. Der Steinfußboden wurden nicht beschädigt. Eine Gefahr für Kirchenbesucher oder das Kirchengebäude bestand nicht. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

