POL-KA: (KA) Bruchsal - Gemeinsames Sicherheitskonzept für eine sichere Bruchsaler Innenstadt

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch gegen 02:30 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Bruchsal zwei Messgeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Die Messgeräte waren im Gleisbereich in etwa 3 m Höhe angebracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07251/726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen. Christina Dörfer, Pressestelle Rückfragen bitte ...

