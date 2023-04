Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Etwa 40 Brautkleider gestohlen/Einbruch in Fachgeschäft

Troisdorf (ots)

Am Samstagmorgen (15. April) wurde in ein Brautmodengeschäft in Troisdorf eingebrochen und ersten Erkenntnissen nach etwa 40 Brautkleider gestohlen. Eine Anwohnerin des Ladenlokals in der alten Poststraße gab an, dass sie gegen 03:10 Uhr einen lauten Knall hörte, dessen Ursprung sie jedoch nicht lokalisieren konnte. Vermutlich sind der oder die unbekannten Täter zu dieser Zeit über eine Seitentür, die sie aufhebelten, in das Geschäft gelangt. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten auf für Einbrüche typische Art und Weise. Als die Zeugin gegen 10:00 Uhr die aufgehebelte Tür entdeckte, verständigte sie die Polizei. Die Eigentümerin des Fachgeschäfts, eine 45-jährige Troisdorferin, gab nach einer ersten Inaugenscheinnahme an, dass etwa 40 Brautkleider fehlen würden. Der Gesamtschaden läge nach einer ersten Schätzung bei etwa 60.000 Euro. Wie der oder die Unbekannten ihre Beute abtransportierten, ist bislang unklar. Wer Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, meldet diese bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

