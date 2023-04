Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher flüchten in dunklem PKW

Hennef (ots)

Heute Nacht (14. April) sind drei Unbekannte gegen 03.45 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft an der Frankfurter Straße eingebrochen.

Dabei wurden die etwa 165 bis 170 cm großen und mit dunklen Hosen und schwarzen Kapuzenpullovern bekleideten Tatverdächtigen auf ihrer Flucht von Anwohnern beobachtet. Zunächst war ein Nachbar des Mobilfunkgeschäftes durch verdächtige Geräusche geweckt worden. Er konnte sehen, wie die Einbrecher in Richtung Siegburg davonliefen, nachdem sie eine Scheibe des Ladens eingeschlagen und den Verkaufsraum durchsucht hatten. Eine weitere Anwohnerin hatte ebenfalls etwas von dem Einbruch mitbekommen und gab an, dass die schlanken Verdächtigen an der SB-Tankstelle an der Frankfurter Straße in einen dunklen PKW gestiegen und in Fahrtrichtung Siegburg geflüchtet waren.

Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Angaben zur Tatbeute liegen noch nicht vor.

Die Polizei Hennef bitte Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden. (Bi)

