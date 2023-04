Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vermehrt Anrufe von falschen Polizisten

Siegburg/Hennef (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (11. April) bis Mittwoch (12. April) wurden zwei Senioren aus Siegburg und eine Seniorin aus Hennef von falschen Polizisten angerufen. Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr erhielten der 91-jährige und der 82-jährige Siegburger jeweils einen Anruf, bei dem sich der Unbekannte als Mitarbeiter der Kriminalpolizei vorstellte. In beiden Fällen erzählte er, es sei in der Nachbarschaft eingebrochen und eine ältere Dame überfallen worden. Der 91-Jährige durchschaute die Masche sofort, da er von seiner Nachbarin, die in der Vergangenheit ebenfalls einen Anruf von falschen Polizisten erhalten hatte, aufgeklärt worden war. Auch der 82-Jährige wurde stutzig und beendete das Telefonat. Der 89-jährigen Seniorin aus Hennef wurde vorgegaukelt, dass in ihrem näheren Umfeld Einbrüche stattgefunden haben und auch ihr Wohnhaus ins Ziel der Einbrecher geraten könnte. Die 89-Jährige ließ sich nicht hinters Licht führen und beendete das Telefonat.

Hinweise der Polizei:

Sei es ein vermeintlicher Verwandter, ein Polizeibeamter, ein Staatsanwalt, Notar, Bankmitarbeiter oder sonst jemand: Sobald ein Anrufer die Herausgabe von Geld, Wertsachen oder Konto- und PIN-Nummern fordert, sollten alle Angerufenen misstrauisch werden! Am besten sollten sie eine Vertrauensperson hinzuziehen oder im Zweifelsfall einfach den Hörer auflegen! Die Angerufenen sollten auflegen und den angeblichen Verwandten oder die angebliche Institution unter einer selbst herausgesuchten Telefonnummer zurückrufen und den Sachverhalt schildern! Unbekannten Personen sollten am Telefon niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten gegeben werden! Geld oder Wertgegenstände sollten niemals fremden Personen übergeben werden, auch nicht, wenn diese sich als Polizisten, Notare, Staatsanwälte etc. ausgeben! Die echte Polizei ruft niemals unter der Nummer 110 an. Wenn diese Nummer im Telefondisplay erscheint (ggf. mit einer Vorwahl des Wohnorts), handelt es sich nicht um die echte Polizei! Die echte Polizei wird niemals dazu auffordern, Geld oder Wertgegenstände herauszugeben! Die echte Polizei fragt am Telefon niemals nach Vermögensverhältnissen, Bargeld oder Wertgegenständen, die zu Hause aufbewahrt werden! (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell