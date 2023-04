Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Jugendzentrum

Hennef (ots)

In der Zeit von Karfreitag (07. April), 11:20 Uhr, bis Dienstag (11. April), 07:00 Uhr, wurde in ein Jungendzentrum in Hennef eingebrochen. Als eine Mitarbeiterin am Dienstagmorgen das Gebäude an der Frankfurter Straße betrat, bemerkte sie im Inneren sofort den Einbruch. Der oder die unbekannten Täter hatten offenbar die hintere Eingangstüre aufgehebelt. Im Erdgeschoss brachen sie unter massiver Gewaltanwendung weitere Türen und Schränke auf und durchsuchten Büros und andere Räume. Die Einbrecher konnten unerkannt mit einem Hotelzimmersafe, Bargeld und einem Tablet entkommen. Den geöffneten Safe stellte die Polizei später in der Straße "Zur Lorenzhöhe" sicher, wo ihn die Täter offenbar zurückgelassen haben. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern unter 02241 541-3521. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell