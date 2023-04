Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Niederkassel (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06. April) kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Rheidter Straße / Hummerich in Niederkassel, bei dem drei Verkehrsteilnehmer, darunter ein 5-jähriges Kind, verletzt wurden. Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Niederkassel mit ihrem Mazda die Straße "Hummerich" in Richtung Rheidter Straße. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr 5-jähriger Sohn, der mit einem Kindersitz gesichert war. Im Einmündungsbereich hielt die 45-Jährige zunächst an, um im Anschluss nach links auf die Rheidter Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie nach eigenen Angaben einen 45-jährigen Bonner, der mit seinem VW die Rheidter Straße in Richtung Mondorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurden die beiden Autofahrer sowie der 5-Jährige verletzt. Nach einer ersten medizinischen Behandlung an der Unfallörtlichkeit wurde die Niederkasslerin mit ihrem Kind in die Kinderklinik nach Sankt Augustin gebracht. Der Bonner kam in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Da Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, musste die Feuerwehr anrücken und abstreuen. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen. (Re)

