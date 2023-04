Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher versuchen Geldautomaten aufzuhebeln

Hennef (ots)

Am Morgen des Karfreitag (07. April) versuchten drei unbekannte Männer, einen Geldautomaten in einem Lebensmittelgeschäft in Hennef aufzuhebeln. Die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen, wie sich gegen 03:30 Uhr drei dunkel gekleidete, offenbar männliche Personen zu Fuß über den zugehörigen Parkplatz dem Lebensmittelgeschäft in der Emil-Langen-Straße nähern. An der Vorderseite des Gebäudes beschädigten die Tatverdächtigen dann eine Glasscheibe, so dass zwei von ihnen ins Gebäudeinnere gelangten. Der dritte Mann blieb augenscheinlich draußen, um Schmiere zu stehen. Seine beiden Komplizen versuchten indes, im Inneren mittels Brecheisen einen Geldautomaten aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Verdächtigen verließen das Gebäude dann auf gleiche Weise und konnten ohne Beute unerkannt entkommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, ist aufgerufen, sich bei der Polizei unter 02241 541-3521 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell