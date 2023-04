Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Juwelier - Täter flüchten mit E-Scooter

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (05. April) brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Kölner Straße in Troisdorf ein. Gegen 04:00 Uhr wurde ein Anwohner durch laute Geräusche geweckt. Als der Zeuge aus seinem Fenster sah, bemerkte er zwei circa 180 bis 185 cm große und schlanke Personen. Beide waren mit schwarzen Hosen und schwarzen Daunenjacken bekleidet. Ihre Gesichter hatten sie mit weißen Sturmhauben und schwarzen Wollmützen bedeckt. Die beiden Tatverdächtigen fuhren mit E-Scootern in Richtung Römerstraße davon. Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass die Alarmanlage des Geschäfts manipuliert und die Geschäftseingangstür aufgebrochen worden war. Die Auslagen des Schmuckladens wurden von den Einbrechern durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Vor dem Juwelier fanden die Beamten zwei Brecheisen, mit denen die Eingangstür mutmaßlich aufgehebelt wurde. Das vermeintliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt und der Spurensicherung übergeben. Wer Angaben zu den beiden flüchtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell