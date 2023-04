Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrzeugführer mit über 2 Promille

Troisdorf (ots)

Am Samstag (08. April) gegen 12:15 Uhr hielt sich ein aufmerksamer Zeuge auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Straße "Zum Kalkofen" in Troisdorf-Bergheim auf. Dabei beobachtete er einen Audifahrer, der über den Parkplatz fuhr und beim Aussteigen nur durch Festhalten an seinem Fahrzeug einen Sturz verhindern konnte. Der Autofahrer machte auf den 21-jährigen Zeugen einen alkoholisierten Eindruck. Die hinzugerufenen Polizisten kontrollierten den 39-jährigen Troisdorfer. Dabei rochen die Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Gerät zeigte einen Wert von knapp 2,5 Promille an. Dem Troisdorfer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde gegen den 39-Jährigen eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell