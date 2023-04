Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Streit im Straßenverkehr führt zu Körperverletzung

Troisdorf (ots)

Am Dienstagmittag (11. April) kam es zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, bei dem ein 28-jähriger Troisdorfer verletzt wurde. Gegen 12:00 Uhr befuhr der 28-Jährige mit seinem PKW die Kronenstraße in Troisdorf und überholte dabei das vor ihm fahrende Fahrzeug. Im Einmündungsbereich der Mülheimer Straße / Kronenstraße musste der Troisdorfer verkehrsbedingt an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, den der 28-Jährige zuvor überholt hatte, stieg aus seinem Auto und fragte den jungen Mann, warum er ihn überholt habe. Da die Ampel auf Grünlicht wechselte, fuhr der 28-Jährige weiter. Der Unbekannte folgte dem Troisdorfer. An der nächsten Kreuzung (Mülheimer Straße / Gierlichsstraße) mussten die beiden Autofahrer erneut wegen einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Der Mann stieg aus und schlug dem 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Danach setzte er sich wieder in seinen roten PKW und fuhr weg.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa zwischen 50 und 60 Jahre alt und circa 175 cm bis 180 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und graue, kurze Haare.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell