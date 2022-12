Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohnung

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bolkenhainer Straße;

Tatzeit: 04.12.2022, zwischen 15.30 Uhr und 18.05 Uhr;

Schmuck und Geld haben Einbrecher am Sonntag in Borken erbeutet. Die Täter waren mit Gewalt in ein Mehrfamilienhaus an der Bolkenhainer Straße eingedrungen: Um hineinzukommen, hebelten sie eine Terrassentür auf. Die Unbekannten durchsuchten das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Zu der Tat kam es im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 18.05 Uhr. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 beim Kriminalkommissariat in Borken melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell