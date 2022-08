POL-SE: A 23 (Rellingen) - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag (30.08.2022) wurde in Tornesch ein besonders schwerer Fall des Diebstahls festgestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen in der Zeit zwischen Sonntag, 28.08.2022, 23:00 Uhr und Dienstag, 30.08.2022, 07:55 Uhr unbekannte Personen gewaltsam in die Räume einer Gaststätte in der Heimstättenstraße ein. Nach ersten ...

mehr