POL-SU: Kein Schaden aber Alkohol bei Unfall

Hennef (ots)

Am Mittwoch (12. April) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Hennef gerufen. Gegen 19:50 Uhr war hier eine 43-Jährige aus Hennef rückwärts gegen einen anderen Pkw gefahren. Die Polizistinnen konnten vor Ort an den beteiligten Autos keinen Schaden, bei der Henneferin jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. In einem Krankenhaus wurde der 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge ausdrücklich untersagt. Die Polizeibeamtinnen fertigten im Anschluss eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die Polizei weist darauf hin, dass in diesem Fall die Fahrt unter Alkoholeinfluss zwar glimpflich ausging, Alkohol am Steuer aber weiterhin zu den Hauptunfallursachen gehört. Im Jahr 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises über 100 Unfälle mit Personen- oder schwerem Sachschaden gezählt, bei denen Alkohol eine Rolle spielte. (Uhl)

