Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Leergut - Täter ertappt

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang Unbekannter versuchte am Dienstagabend (24.01.2023, 20.15 Uhr) Leergutkisten aus einem Lagerbereich des "Feierabendhauses" in der Leuschnerstraße zu entwenden. Der Täter wurde von einer 32-jährigen Angestellten ertappt. Als die 32-Jährige den Mann zur Rede stellen wollte, sprühte er Pfefferspray in ihr Gesicht und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Bremserstraße. Die 32-Jährige musste anschließend in einer Klinik medizinisch behandelt werden. Der Täter war zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 1,70m groß und von schlanker Statur. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike mit grüner Aufschrift. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell