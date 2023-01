POL-PPRP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am späten Montagnachmittag (23.01.2023), gegen 17:45 Uhr, geriet ein 20-Jähriger mit einem Unbekannten in der Straße Im Zollhof in Streit. Der 20-Jährige hatte zuvor einen Schneeball in die Richtung des Unbekannten geworfen. Der Unbekannte besprühte den 20-Jährigen daraufhin mit Reizgas. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, schwarze Haare, ...

