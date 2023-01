Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 23.01.2023 ereignete sich gegen 16:30 Uhr in der Rheingönheimer Straße ein Unfall mit zwei Elektrofahrrädern. Diese fuhren hintereinander in Richtung Hauptstraße auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg. Beim Überholen stürzte der 39-jährige Pedelecfahrer aufgrund des Schnees und touchierte die 36-jährige Fahrerin, die er überholen wollte. Sie stürzte ebenfalls und verletzte sich leicht. Sie kam zu weiteren Untersuchungen ein Krankenhaus. An ihrem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro.

