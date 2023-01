Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche überfallen und berauben 14- und 15-Jährige

Ludwigshafen (ots)

Eine Gruppe von vier Jugendlichen überfiel am Montag (23.01.2023, 17.30 Uhr) in der Hemshofstraße drei Jugendliche im Alter von 14- und 15-Jährigen und raubten Kleidung und Kopfhörer. Einer der Täter schlug hierbei einem 14-Jährigen in das Gesicht. Anschließend flüchtete die Gruppe. Einer der Täter war circa 1,80m groß, trug eine graue Jogginghose, eine dunkelblaue Jacke und hatte kurze lockige Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

