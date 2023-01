POL-PPRP: Falsche Tochter meldet sich über WhatsApp

Ludwigshafen-Oppau (ots) - Am Samstagabend (21.01.2023), gegen 19:15 Uhr, forderte ein Unbekannter in einer Gaststätte in der Edigheimer Straße unter Vorhalt einer Waffe Geld von dem Wirt. Dieser gab ihm rund 1000 Euro Bargeld. Der Täter flüchtete mit der Beute zu Fuß in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80 - 1,85 cm groß, schlank, trug eine olivgrüne Jacke, schwarz-graue Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und ...

