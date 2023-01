POL-PPRP: Autofahrer unter Drogeneinfluss flüchtet vor Polizeikontrolle

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmittag (22.01.2023), zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, versuchten Unbekannte das Fenster einer Souterrainwohnung in der Josef-Huber-Straße aufzubrechen. Dies gelang den Unbekannten jedoch nicht. Wer hat am Sonntag zwischen 11.30 Uhr und 13:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Josef-Huber-Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

