POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 21.01., 11 Uhr bis zum 22.01.2023, 10 Uhr, brachen Unbekannte in mehrere Gartenparzellen und Gartenhäuser in der Kleingartenanlage Teichgasse ein. Was genau gestohlen wurde und die genaue Schadenshöhe, sind bislang noch nicht bekannt. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Teichgasse beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

