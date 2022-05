LPI-SLF: unter Alkohol

Föritztal (ots) - Zwischen dem 23.04.2022 und dem 28.04.2022 drangen Unbekannte unberechtigt in eine Gartenhütte in der Minnastraße in Neuhaus-Schierschnitz ein und entwendeten einen Ziehwagen, einen Einachs-Traktor samt Schneidwerkzeug, eine Motorsense sowie einen Imkerhut im Gesamtwert von etwa 800 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer ...

mehr