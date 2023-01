LPI-GTH: Nachschub geklaut

Gotha (ots) - Der 44-jährige Fahrer eines Skoda wollte heute Morgen von der Oststraße aus nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Eine dahinter befindliche 26-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW in die rechte Fahrzeugseite des Skoda. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

