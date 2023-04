Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tasche vom Fahrrad entrissen

Sankt Augustin (ots)

In kurzen zeitlichen Abständen sind zwei Radfahrerinnen (54 und 76 Jahre) aus Sankt Augustin am Donnerstagabend (13. April) von einem Motorrollerfahrer und dessen Sozius überfallen worden. Gegen 19:00 Uhr befuhr die 54-Jährige mit ihrem Fahrrad den "Radweg Sieg" in Sankt Augustin zwischen den Ortslagen Niederpleis und Buisdorf. Dabei näherten sich die beiden Diebe, mutmaßlich auf einem Kleinkraftrad, von hinten an die Geschädigte heran und fuhren neben sie. Der Sozius versuchte die Handtasche der 54-Jährigen aus dem Fahrradkorb am Lenker zu entwenden. Da die Tasche mit dem Henkel aber an dem Fahrradlenker befestigt war, konnten die beiden Unbekannten die Tasche nicht entreißen und flüchteten. Durch das Ziehen an der Handtasche kam die Sankt Augustinerin ins Straucheln, konnte aber einen Sturz verhindern. Da die beiden Tatverdächtigen bei der 54-Jährigen keine Beute machen konnten, versuchten sie es offenbar kurze Zeit später bei der 76-Jährigen. Gegen 19:20 Uhr befuhr die 76-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg der Bonner Straße in Sankt Augustin in Richtung "Alter Bonner Straße". Plötzlich tauchten vermutlich die gleichen Diebe hinter ihr auf und fuhren neben sie. Die hintere Person entwendete während der Fahrt die Handtasche der Seniorin aus dem Fahrradkorb. Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute. Die beiden männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden: Der Rollerfahrer trug helle Oberbekleidung. Der Sozius war mit einer blauen Jacke bekleidet. Sein Gesicht war mit einem Motorradhelm bedeckt. Zu dem Fahrzeug konnten keine Angaben gemacht werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, diese unter 02241 541-3321 zu melden. (Re)

