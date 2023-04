Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Montagnachmittag nach vorangegangenen Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts des bandenmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.

Der 33-jährige deutsche Staatsangehörige war nach umfangreichen Ermittlungen in den Fokus der Beamten des Drogendezernats geraten. Obwohl er versuchte hatte, seine Identität und seine Taten mithilfe vermeintlich abhörsicherer sogenannter Krypto-Handys zu verschleiern, klickten am Montag in Karlsruhe die Handschellen. Die Ermittler stellten anlässlich der Festnahme unter anderem knapp 20 Kilogramm Amphetamin, sechs Kilogramm Marihuana, 800 Gramm Kokain sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Der Verdächtige leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte hierdurch einen Beamten.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell