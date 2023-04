Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Brand eines Bauwagens - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Bauwagen geriet am Montagabend in Pfinztal-Söllingen aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Zeuge gegen 21:00 Uhr den brennenden Bauwagen nahe einer Haltestelle in der Straße Im Bahnwinkel und wählte den Notruf. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte der bereits in Vollbrand stehende Bauwagen rasch gelöscht werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell