Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Erneuter Einbruch

Neukirchen-Vluyn (ots)

Nachdem bereits in einen Schreibwarenladen und in eine Druckerei eingebrochen worden ist (wir berichteten), traf es heute in den frühen Morgenstunden eine Tankstelle an der Andreas-Bräm-Straße.

Ein lauter Knall weckte am Donnerstag gegen 04.10 Uhr eine Zeugin.

Polizeibeamte stellten dann fest, dass jemand die Schaufensterscheibe eingeschlagen hatte. Ob die Täter in den Geschäftsraum eindrangen und Beute machten, steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen werden gebeten, sich auf der Wache Neukirchen-Vluyn zu melden.

Hinweise bitte unter Tel.:02845 / 3092-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell