POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Eine gemeinsame Kontrollaktion des Polizeireviers Bad Schönborn, der Verkehrspolizei Karlsruhe und des Einsatzzugs Karlsruhe brachte am Montagnachmittag diverse Verkehrs- und Drogenverstöße zutage. Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr kontrollierten die Beamten den fließenden Verkehr in der Industriestraße in Odenheim. Dabei stellten sie vier Verkehrsteilnehmer fest, die mutmaßlich unter ...

mehr