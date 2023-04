POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein Bauwagen geriet am Montagabend in Pfinztal-Söllingen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Zeuge gegen 21:00 Uhr den brennenden Bauwagen nahe einer Haltestelle in der Straße Im Bahnwinkel und wählte den Notruf. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte der bereits in Vollbrand stehende ...

mehr