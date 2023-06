Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahne beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 23.06.2023 22:00 Uhr bis 24.06.2023 11:00 Uhr eine Fahne die an einem Wohnhaus in der Bahnstraße in Ellerstadt angebracht war, beschädigt. Bislang unbekannte Täter zündeten die an einem Fahnenmast angebrachte kleine Fahne an. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Eine Gefahr für die Bewohner oder das Gebäude bestand nicht. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern liegen nicht vor. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell