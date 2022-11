Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Imbiss

St. Wendel (ots)

Am frühen Morgen des vergangenen Samstages, gegen 04:30Uhr, wurde durch eine Zeugin mitgeteilt, dass sich eine Person an einer verschlossenen Tür des Imbisses, in der Mia-Münster-Straße, in St. Wendel, zu schaffen mache. Der bis dato unbekannte Täter hatte auf der Rückseite des Gebäudes, in Richtung Kugelbrunnen, versucht eine Holztür aufzuhebeln. Der Täter konnte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

