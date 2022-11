Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mutwillige Sachbeschädigung an PKW

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Freitag wurde der Polizei St. Wendel mitgeteilt, dass ein, im Bereich des DM-Marktes, in der Tholeyer Straße, in St. Wendel, geparkter PKW zerkratzt wurde. An dem betreffenden PKW war durch bislang unbekannten Täter die Fahrer- und die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Des Weiteren ritzte der Täter Buchstaben auf die Motorhaube ein. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell