Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - Flächenbrand verursacht Stromausfall

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.06.2023 gegen 01:00 Uhr wurde ein Flächenbrand, neben der B37, kurz bevor diese in die A650 übergeht, gemeldet. Es handelte es sich um eine Fläche von ca. 15qm die sich direkt unter einem Strommast befand. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Bad Dürkheim gelöscht. Ersten Ermittlungen zu Folge, war der Auslöser vermutlich ein Funkenflug aufgrund eines defekten Stromkabels. In den Bereichen Ellerstadt, Friedelsheim und Maxdorf kam es zu Stromausfällen.

