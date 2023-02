Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Neues Phänomen: Verbreitung von Kinderpornografie nach Facebookhacking

Hannover (ots)

Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen warnt vor einem neuen Phänomen: Facebookhacking zur Verbreitung von Kinderpornografie. Zunächst werden dabei Facebook-Accounts gehackt oder die Zugangsdaten durch das sog. Phishing erlangt. Im Anschluss verbreiten die Täterinnen und Täter über die Accounts kinderpornografische Inhalte.

Seit mehreren Monaten beobachtet das LKA Niedersachsen eine Häufung von Fällen bei der Verbreitung von kinderpornografischen Materials mithilfe von Facebook. Analystinnen und Analysten des Dezernates 62 - Cybercrime / Kinderpornografie haben über die sog. Eingangsstatistik festgestellt, dass zwischen Mitte September 2022 bis Ende Januar 2023 entsprechende Straftaten im mittleren dreistelligen Niveau erfasst worden sind. Die Tendenz nimmt dabei stetig zu. Bei der Eingangsstatistik handelt es sich um aktuell bei der Polizei eingegangene Fälle. Diese Zahlen unterliegen mitunter deutlichen Schwankungen durch die nachfolgende rechtliche Bewertung der Staatsanwaltschaften und den Ermittlungsverlauf, sodass sich diese Momentaufnahme noch verändern kann.

Dennoch nimmt das LKA Niedersachsen die bislang erfassten Straftaten zum Anlass, um vor diesem neuartigen Phänomen zu warnen. In der Regel stellt Facebook fest, dass auf dem Account kinderpornografische Inhalte verbreitet wurden, sperrt den Zugang zum Konto umgehend und meldet die Inhalte an die halbstaatliche Organisation National Center für Missing & Exploited Children (NCMEC). In den USA sind Provider gesetzlich verpflichtet, strafrechtlich relevante Sachverhalte an das NCMEC weiterzuleiten. Diese Organisation meldet die Inhalte zunächst, sofern Deutschland betroffen ist, an das Bundeskriminalamt, welches wiederum die Fälle an die zuständigen Landeskriminalämter abgibt.

Im LKA Niedersachsen werden zunächst die ersten Ermittlungen wegen des Besitzes oder Verbreitens von Kinder- oder Jugendpornografie gegen den jeweiligen Facebook-Accountinhaber geführt, da über ihren Account diese Inhalte gepostet wurden. Dies kann sich jedoch im Laufe der Ermittlungen noch ändern.

Das LKA Niedersachsen rät allen Social-Media-Nutzenden:

- Halten Sie Ihr Passwort aktuell und sicher! Nutzen Sie nach Möglichkeit die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

- Sollte Ihr Account gehackt worden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Dies können Sie direkt bei einer Polizeidienststelle oder über die Online-Wache der Polizei Niedersachsen tun.

Weiterführende Informationen finden Sie hier:

https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/kinderpornografie-nach-facebookhacking-bzw-facebookphishing.html

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell