POL-PDNW: Fahrzeug mit erloschener Betriebserlaubnis (Tuning)

Dirmstein (ots) - Am 25.06.2023 gegen 12:35 Uhr wurde der Polizei Grünstadt der Brand einer Grünfläche im Bereich Peterskirchenweg in Dirmstein gemeldet. Es kam dort aus ungeklärten Gründen zum Brand einer etwa 8 qm großen Rasenfläche. Der Brand konnte zügig durch die im Einsatz befindlichen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Leininger Land gelöscht werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt ...

