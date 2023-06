Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Brand in Grünschnittsammelstelle

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.06.2023 gegen 18:00 Uhr wurde ein Brand in der "Grünschnittsammelstelle" parallel zur Mannheimer Straße in Bad Dürkheim gemeldet. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Bad Dürkheim gelöscht. Ersten Ermittlungen zu Folge, hatte sich der Grünschnitt vermutlich selbst entzündet. Es entstand kein Personen- / Sachschaden.

