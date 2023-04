Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizeieinsatz in Unterbilk: Spezialeinheiten überwältigen psychisch kranke Frau in Wohnung - Niemand verletzt - Unterstützung durch Feuerwehr

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 04. April 2023, 05:45 - 10:00 Uhr

Eine Randaliererin in einer Wohnung in Unterbilk sorgte heute Morgen für einen mehrstündigen Einsatz der Polizei. Die Frau hatte sich in ihrer Wohnung verbarrikadiert und damit gedroht, aus dem Fenster zu springen. Schließlich konnten Spezialeinheiten die Frau überwältigen. Bei dem Zugriff kam niemand zu Schaden.

Heute Morgen hatten Anwohner die Polizei gerufen, weil die Frau in ihrer Wohnung lautstark Musik hörte und immer wieder aus dem geöffneten Fenster schrie. Die ersten Streifenteams der Polizei konnten die 44-Jährige nicht beruhigen. Sie war nicht zugänglich und drohte, aus dem Fenster zu springen.

Daraufhin wurde die Straße abgesperrt und die Einsatzleitung der Polizeiinspektion Süd forderte die Feuerwehr mit Sanitätern und Sprungkissen an. Weil die Frau sich in ihrer Wohnung verbarrikadiert hatte und ein Zugriff nicht gefahrlos möglich war, wurden Spezialeinheiten der Polizei hinzugezogen.

Im weiteren Verlauf konnte die Frau in Gewahrsam genommen werden. Sie blieb dabei unverletzt. Ein Amtsarzt und das Ordnungsamt wiesen die 44-Jährige in eine psychiatrische Klinik ein.

