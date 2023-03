Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Schlag gegen die Drogenkriminalität - Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt stellen mutmaßliches Diebesgut, Betäubungsmittel und Bargeld sicher - Festnahmen von zwei Tatverdächtigen

Freitag, 31. März 2023, 00:10 Uhr

Ein wiederholter Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität in Düsseldorf gelang in der Nacht auf heute Einsatzkräften des Einsatztrupps PRIOS und des Ordnungsamtes der Stadt Düsseldorf. Gemeinsam kontrollierte man ein Ladenlokal in Stadtmitte und stieß dort auf eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel, mutmaßliches Diebesgut und Bargeld. Aufgrund polizeilicher Vorerkenntnisse nahmen die Beamtinnen und Beamten sowie die Mitarbeiter des Ordnungsamtes das Ladenlokal an der Karlstraße in den Fokus. Als die Einsatzteams die Örtlichkeit betraten, versuchten zwei Tatverdächtige sofort vergeblich durch den Keller zu flüchten. Die beiden 25 und 29 Jahre alten Männer mit marokkanischer Staatsbürgerschaft wurden vorläufig festgenommen. In den Räumlichkeiten fiel den Einsatzteams ein mutmaßliches Drogentütchen ins Auge, das auf dem Fußboden lag. Daraufhin wurde das gesamte Lokal inklusive Keller durchsucht. Durch den auffälligen Geruch und unter Mithilfe eines Drogenspürhundes konnte in einem Kellerraum eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln (vermutlich Haschisch, Kokain und Heroin), Tabletten (vermutlich Ecstasy), Bargeld, diverse Smartphones, ein Schlagstock sowie ein Schlagring aufgefunden werden. (Siehe Lichtbild) In einem Rucksack, in dem auch Betäubungsmittel lagen, befand sich zudem der Ausweis des 25-Jährigen. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich zurzeit im Polizeigewahrsam, die Ermittlungen dauern an.

