POL-D: Stadtmitte - Obdachlose erniedrigt und mit Handy gefilmt - Heranwachsender leistet Widerstand - Ingewahrsamnahme

Freitag, 31. März 2022, 00:55 Uhr

Äußerst erniedrigend gegenüber Oberdachlosen verhielt sich in der Nacht zu Freitag ein Heranwachsender, als er nach einer verbalen Auseinandersetzung auf Wohnungslose urinierte, ein Video davon machte und eine Waffe vorzeigte. Polizeibeamte nahmen ihn in Gewahrsam. Auf der Wache leistete der Mann Widerstand und beleidigte und bedrohte die Beamten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich drei junge Männer in der Nähe des Hauptbahnhofes an der Ecke Konrad-Adenauer-Platz / Bismarckstraße. Als sie an mehreren Obdachlosen vorbeigingen, pöbelte einer der Wohnungslosen einen 18-jährigen Mann aus der Gruppe an. Daraufhin nahm der 18-Jährige sein Handy und filmte, wie er auf mehrere Personen urinierte. Als einer der Obdachlosen mit einer erhobenen Bierflasche auf ihn losging, zückte der junge Mann eine Schusswaffe und flüchtete dann mit seinen zwei männlichen Begleitern in Richtung Berliner Allee. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die drei Männer auf der Bismarckstraße angetroffen werden. Der 18-jährige Mann aus Hamburg mit deutscher und nigerianischer Staatsangehörigkeit wurde in Gewahrsam genommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte eine PTB-Waffe bei ihm festgestellt werden. Auf der Polizeiwache beleidigte und bedrohte der 18-Jährige die Polizeibeamten und wurde auch körperlich aggressiv, sodass die Beamten ihn schließlich zu Boden bringen mussten. Das Handy wurde sichergestellt und das Video gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

